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الخميس، 09-03-2023 01:54 م

وزارة الدفاع في مولدوفا تنفي انتهاك صواريخ روسية لأجواء البلاد

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الوكيل الإخباري- نفت وزارة الدفاع في مولدوفا ما تردد عن انتهاك بعض الصواريخ الروسية أجواء العاصمة المولدوفية كيشيناو.

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جاء ذلك عقب زعم بعض القنوات على تطبيق "تليغرام" اختراق 3 صواريخ روسية المجال الجوي لمولدوفا من البحر الأسود، حيث أكدت الوزارة في تعليق لبوابة Deschide.md أن "وزارة الدفاع تدحض المعلومات التي تفيد بانتهاك المجال الجوي لمولدوفا بصواريخ كروز انطلقت من البحر الأسود خلال قصف صباحي لمدن أوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أنها، إلى جانب الهياكل الحكومية المعنية، تراقب الوضع في المنطقة وترصد الحركة في المجال الجوي للجمهورية من أجل تجنب أي مخاطر على مواطني مولدوفا.

وطالبت الوزارة من المواطنين التحقق من المعلومات والحصول عليها من مصادر موثوقة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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