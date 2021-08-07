وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الري السودانية القاطنين في الخرطوم وشمالها وطلبت منهم اتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة بسبب بلوغ منسوب النيل عند ولاية الخرطوم 16.78 متر، متجاوزاً منسوب الفيضان 28 سنتمترا.



وجاء في بيان لجنة الفيضانات في وزارة الري والموارد المائية في السودان: "سجلت الخرطوم 16.78 متر متجاوزة منسوب الفيضان بـ 28 سنتمترا".

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وأوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 763 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متر مكعب.



وزاد تصريف المياه عند خزان الروصيرص 2 مليون متر مكعب نهار اليوم، ليصل الى 635 مليون متر مكعب، مقارنة بالخميس، حيث كانت الكمية 633 مليون متر مكعب، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 658 مليون متر مكعب، مقابل 639 مليون متر مكعب ليوم أمس، بزيادة بلغت 19 مليون متر مكعب.



وكانت أعلى زيادة مقارنة بالأمس سجلت عند خزان مروي، إذ بلغت اليوم 744 مليون متر مكعب، مقابل 682 مليون متر مكعب ليوم أمس، بزيادة تبلغ 62 مليون متر مكعب.



المصدر: روسيا اليوم