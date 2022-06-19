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الأحد، 19-06-2022 04:01 م

وزارة الري المصرية تكشف عن حالة الأمطار في أعالي النيل

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الموارد المائية والري في مصر، خلال اجتماع للجنة إيراد نهر النيل، عن حالة الأمطار في أعالي النيل.

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وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أن الأمطار على أعالي النيل "مبشرة"، لافتة إلى أنها "تتابع الحالة الهيدرولوجية للنهر، ووضعت السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل".

وأشارت إلى أنها "تتابع موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه".

وفي سياق متصل، قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، لصحيفة "الوطن"، موضحا: "طبقا لصور الأقمار الصناعي فمن المتوقع تساقط أمطار أعلى من المعدل المتوسط في معظم أجزاء شمال القرن الإفريقي بما فيها إثيوبيا والسودان وجنوب السودان..وبعض المناطق سوف تتعرض للجفاف في مناطق خارج حوض النيل على الساحل الكيني، وكذلك الساحل الجنوبي للصومال وجنوبي شرق إثيوبيا".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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