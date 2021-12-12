وزارة الكهرباء المصرية: سيتم توقيع مشروعات لتحلية مياه الشرب بقدرات هائلة قريبا

الوكيل الإخباري-أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، أنه قريبا سيتم توقيع مشروعات لتحلية المياه بقدرات هائلة في البلاد لتلبية احتياجات المصريين من المياه فى المستقبل.

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وأشار الوزير في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم استغلال محطات الطاقة النووية مستقبلا فى مجال تحلية المياه ، مضيفا أن مصر لديها حلول علمية كثيرة لحل مشكلة المياه في البلاد.



وأكد شاكر، أنه لا يوجد تقدم بأي دولة دون الاعتماد على البحث العلمي، مشيرا إلى أن مصر أصبحت الآن تولي اهتماما غير مسبوق للباحثين والبحث العلمي.

روسيا اليوم