وزارة النفط السورية تعلن إدخال بئر جديدة للغاز الطبيعي في الخدمة

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اليوم الاثنين، عن إدخال بئر جديدة للغاز الطبيعي في الإنتاج في سوريا.



وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم، إن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة وضع بئر زملة المهر 1، الواقع على بعد 40 كم غرب تدمر، في الإنتاج لشبكة بشكل أولي عن طريق وصلة جانبية بطول 2.7 كم إلى خط الشاعر ومعمل إيبلا.



وأشارت إلى أن ذلك تم ريثما ينتهي العمل في الخط الأساسي، الذي يربط حقل زملة المهر مع حقل شريفة ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بطول 30 كم وذلك لإدخال الغاز الجديد إلى الشبكة بالسرعة القصوى.



كذلك أشار البيان إلى أن الوزير جال على مواقع الحفر في بئر زملة المهر 2، حيث تعمل حفارة أورلماش 3 الكهربائية، وقد بلغ العمق حوالي 2000 م، حيث من المتوقع الوصول إلى الطبقة المنتجة خلال فترة قصيرة.



كما تفقد الوزير موقع الحفر في زملة المهر 3، والذي تعمل به الحفارة ناشونال 2، وقد بلغ عمق الحفر 170 م ومن المتوقع أن يزيد إنتاج هذا الحقل الجديد عن نصف مليون م³ حتى نهاية العام الحالي، فيما العمل جاري لاستكمال استكشاف هذا الحقل

وكان حقل زملة المهر قد تم اكتشافه نهاية العام 2021.

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روسيا اليوم