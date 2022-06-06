الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار بلال الشوفيين - صور

توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى وجامعة طبية بـ 400 مليون دولار

دورة لبناء قدرات الشباب للعمل كأدلاء سياحيين بلواء الكورة

عجلون : لقاء تعريفي ببرامج صندوق الطاقة المتجددة

وزير الصحة يكلف 20 موظفا برئاسة مراكز صحية واقسام مستشفيات

ختام أعمال مؤتمر التربية وتكنولوجيا التعليم بالطفيلة

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من قباطية

اتحاد الجمعيات الخيرية يجري انتخاباته التكميلية لمحافظة العاصمة

التربية تطلق برنامج سياسة نظام إدارة المعلومات التربوية

الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من جنين

الإثنين، 06-06-2022 04:41 م

وزارة النفط السورية تعلن إدخال بئر جديدة للغاز الطبيعي في الخدمة

RTX2491I


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اليوم الاثنين، عن إدخال بئر جديدة للغاز الطبيعي في الإنتاج في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم، إن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة وضع بئر زملة المهر 1، الواقع على بعد 40 كم غرب تدمر، في الإنتاج لشبكة بشكل أولي عن طريق وصلة جانبية بطول 2.7 كم إلى خط الشاعر ومعمل إيبلا.

وأشارت إلى أن ذلك تم ريثما ينتهي العمل في الخط الأساسي، الذي يربط حقل زملة المهر مع حقل شريفة ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بطول 30 كم وذلك لإدخال الغاز الجديد إلى الشبكة بالسرعة القصوى.

كذلك أشار البيان إلى أن الوزير جال على مواقع الحفر في بئر زملة المهر 2، حيث تعمل حفارة أورلماش 3 الكهربائية، وقد بلغ العمق حوالي 2000 م، حيث من المتوقع الوصول إلى الطبقة المنتجة خلال فترة قصيرة.

كما تفقد الوزير موقع الحفر في زملة المهر 3، والذي تعمل به الحفارة ناشونال 2، وقد بلغ عمق الحفر 170 م ومن المتوقع أن يزيد إنتاج هذا الحقل الجديد عن نصف مليون م³ حتى نهاية العام الحالي، فيما العمل جاري لاستكمال استكشاف هذا الحقل
وكان حقل زملة المهر قد تم اكتشافه نهاية العام 2021.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
680_Cars-Manuf.

بريطانيا: قطاع السيارات يسجل ثاني أسوأ مبيعات لشهر منذ 3 عقود

629df03a4c59b75509481a15

مصر.. حذف المسافرين خارج البلاد من بطاقة التموين

انفجار-بالعاصمة-اللبنانية-بيروت

سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت

46

الهند تحاول إحتواء غضب عارم من تصريحات مسيئة للإسلام

71063f70-57b1-4596-897b-5bac1b4c70d7

وزارة الدفاع الصينية تتهم سلاح الجو الكندي بالقيام بأعمال استفزازية

Bangladesh_Fire_02826--02979

ارتفاع حصيلة حريق بنغلاديش إلى 49 قتيلا

أخبار متعلقة
6295f4774236042c88483d24

الإعلام السوري ينفي انفجار سيارة في الحسكة ويوضح ما حصل

628f5a2f4c59b730486a23b4

تركيا: سنضطر لشن عملية جديدة في سوريا إذا زاد التهديد تجاهنا

628b6ddf4236041ba51ef10e

سوريا تؤكد خلوها من جدري القرود

628b1fae4c59b72097044a94

الرئيس الإيراني يعلق على اغتيال شخصية من الحرس الثوري

628613f14c59b743e36f16b3 (1)

أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا

333444-2

انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي