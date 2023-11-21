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الثلاثاء، 21-11-2023 03:10 م

وزراء يطالبون مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته بوقف الاعتداء على الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - طالبت اللجنة الوزارية المُكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة.اضافة اعلان


وأكّدت اللجنة، خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في موسكو، على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى.

وبحثت اللجنة الوزارية المكونة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وزير خارجة السعودية فيصل بن فرحان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع لافروف الوضع في قطاع غزة.

 




 

 


 

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