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الخميس، 21-09-2023 05:24 م

وزيرة الخارجية الألمانية تدلي بتصريح غامض جديد

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الوكيل الاخباري-وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبربوك "الحرب مع روسيا" بأنها إشارة لدول وأنظمة أخرى بغرض "احترام ميثاق الأمم المتحدة".

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جاء ذلك في حديث لبيربوك مع Die Welt الألمانية، حيث تابعت بيربوك: "إن الحرب مع روسيا هي أيضا إشارة إلى دول وأنظمة أخرى حول العالم. ورسالتها هي احترام ميثاق الأمم المتحدة".

وكانت الوزيرة الألمانية قد قالت في وقت سابق، خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، 24 يناير، إن الدول الأوروبية "تشن حربا ضد روسيا"، ودعت تلك الدول إلى بذل المزيد من الجهود معا من أجل أوكرانيا، وعدم البحث عمن يقع عليه اللوم بين الأطراف، وهو ما عرّضها لانتقادات شديدة من النواب والأحزاب، فيما طالبها البعض بالاستقالة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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