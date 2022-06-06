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الإثنين، 06-06-2022 09:58 ص

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض لقاء السفير الأوكراني في بلادها

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الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "Bild" أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رفضت لقاء السفير الأوكراني لدى برلين، أندريه ميلنيك.

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ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الألمانية: "تنوي بيربوك إجراء لقاءات مع زملائها على مستوى وزراء الخارجية فقط لا على مستوى السفراء".

من جانبها قالت بيربوك إنها على اتصال دائم مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا.

وردا على ذلك أدان السفير ميلنيك قرار الوزيرة الألمانية، قائلا: "أريد أن تجد كبيرة الدبلوماسيين الألمان وقتا للقاء السفير الأوكراني"، مضيفا أن لا يمكن لأي صيغة أن تحل محل "المحادثة السرية".

 

وينتقد ميلنيك برلين منذ وقت طويل لترددها في نقل أسلحة إلى كييف. فعبر مؤخرا في مقابلة مع مجموعة "Funke" الإعلامية عن خيبة أمله من أن 15 مدفعا ذاتية الدفع المضادة للطائرات من طراز "Gepard" التي وعدت برلين بنقلها إلى أوكرانيا، لن تصل إليها إلا في نهاية يوليو القادم و15 مدفعا آخر في نهاية أغسطس القادم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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