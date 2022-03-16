وزيرة الخارجية البريطانية: يجب وقف الحرب في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنه لا بد من وقف الحرب في أوكرانيا، معبرة عن تشككها بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

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وقالت تروس لتلفزيون هيئة الإذاعة "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، "أنا متشككة في أمر محادثات السلام بينما لا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يشن حربا في أوكرانيا"، مشددة على أنه يجب أن يوقف إطلاق النار وتسحب روسيا قواتها حتى تؤخذ محادثات السلام تلك على محمل الجد.



وعلى صعيد آخر، أوضحت تروس أن بلادها تبحث عن طرق لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني لإيران، مشيرة إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.

وأضافت لشبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، اليوم الاربعاء "لقد جعلنا أمر رد الدين لإيران أولوية ونسعى لسبل دفعه".



ووفقًا لما أوردته صحيفة إيفنينغ ستاندرد كذلك تحدثت تروس إلى نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وناقشا خلال المكالمة الإفراج المستقبلي عن الرعايا البريطانيين المحتجزين في الولاية ومحادثات فيينا النووية، إضافة إلى الدين.

بترا

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