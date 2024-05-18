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السبت، 18-05-2024 03:38 م

وزيرة الصحة السلوفاكية توضح حالة رئيس الوزراء

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الصحة زوزانا دولينكوفا إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو مستقرة، لكنها لا تزال خطيرة.

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وأضافت دولينكوفا في مؤتمر صحفي: "حالة رئيس الوزراء مستقرة لكنها لا تزال خطيرة، يجب القول إن العملية الجراحية يوم أمس والتي استمرت ساعتين، ساهمت في تحسين حالة رئيس الوزراء".

وقال وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك: "إن رئيس الوزراء بحالة أفضل، لكن حالته لن تسمح بنقله إلى مستشفى في براتيسلافا في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق، أفاد الموقع الإخباري RTVS، بأن الكاتب يوراي تسينتولا، المشتبه بمحاولته اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اعترف بذنبه أمام المحكمة.

ووفقا للموقع، اعترف تسينتولا البالغ من العمر 71 عاما بالذنب خلال الجلسة الأولى للمحكمة، التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.

 




 

 


 

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