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الخميس، 09-02-2023 11:45 ص

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعزي نظيرها التركي بضحايا الزلزال

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي أرسلت رسالة تعزية إلى نظيرها التركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وسوريا المجاورة وأسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، 16 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد.

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وقُتل 12 ألفاً و873 شخصاً في تركيا و3 آلاف و162 في سوريا، حسب السلطات ومصادر طبية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 16 ألفاً و35 قتيلاً.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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