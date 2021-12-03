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الجمعة، 03-12-2021 01:12 م

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا

قرداحيييي


الوكيل الإخباري - قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته رسميا، اليوم الجمعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام

وكان الوزير اللبناني قد صرح مساء الخميس بالقول في تصريحات نقلتها صحيفة "الجمهورية": "حان وقت الاستقالة، ومقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح"، مؤكدا أنه يشعر براحة داخلية، حيث سيقدم استقالته ظهر اليوم

وأفادت الصحيفة بأن "قرداحي وبعد التشاور مع مرجعياته والحلفاء قرر إعلان الاستقالة من وزارة الإعلام وليس من القصر الجمهوري أو السرايا الحكومية حتى لا تسمّى (الاستقالة) لمصلحة أحد، وأن خطوته ستكون مبادرة شخصية لعلها تشكل ورقة قوية في يد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال توسطه لدى القيادة السعودية لإقناعها بالتراجع عن إجراءاتها ضد لبنان أو التخفيف منها بما يعيد المياه إلى مجاريها بين لبنان ودول الخليج"

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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