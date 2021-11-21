وزير الإعلام في حكومة صنعاء يتوعد السعودية

الوكيل الاخباري- علق وزير الإعلام في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي على عمليةَ "توازن الردع الثامنة"، التي استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في السعودية.

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وقال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "العملية تأتي في إطار حق الرد المشروع والمكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، على استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن".



وأكد أن "هناك عمليات ردع مقبلة ستكون أكثر إيلاما إذا لم يتوقف العدوان ويرفع الحصار"، مشيرا إلى أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه التحالف من جرائم وما يفرضه من حصار جائر منذ سبع سنوات"، حسب ما نقلته وكالة "سبأ".



ولفت إلى أن عمليات "توازن الردع" تكبد السعودية خسائر كبيرة وباتت تمثل إحراجا للمملكة.



المصدر: روسيا اليوم