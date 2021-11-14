وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

الوكيل الإخباري-قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة السعودية لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليا، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكررا دعوة الطبقة السياسية إلى إنهاء "هيمنة" جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

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ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق مع دول الخليج بسبب تصريحات من أحد وزراء الحكومة اللبنانية انتقد خلالها التدخل بقيادة السعودية في اليمن، مما دفع الرياض إلى طرد سفير لبنان واستدعاء مبعوثها وحظر جميع الواردات من لبنان.



وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لقناة فرانس 24 التلفزيونية، في مقابلة أذيعت يوم السبت، "لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية".

رويترز