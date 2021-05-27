وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً من بلينكن بشأن العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.



وقالت مصادر سعودية ان الطرفان بحثا معا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

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يذكر أن بلينكن قام في زيارة قبل أيام للشرق الأوسط ، أجرى خلالها محادثات مع كل من رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.



المصدر- روسيا اليوم