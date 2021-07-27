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الثلاثاء، 27-07-2021 12:29 م

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الباكستاني لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين

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الوكيل الإخباري- التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية.

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وأفادت وزارة الخارجية السعودية، بأن الجانبين تطرقا إلى "ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، والتصدي لكافة أشكالها وصورها وأياً كان مصدرها".

 

وقال فرحان إن "علاقات المملكة السعودية مع باكستان تاريخية ومتينة"، لافتا إلى أنهم "ناقشوا مع الجانب الباكستاني دعم العلاقات بين البلدين".


وأضاف، "تحديات البيئة ومواجهة كورونا أبرز ما تم بحثه مع الجانب الباكستاني".


وأوضح قريشي قائلا "ندعو المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في باكستان"، مشيرا إلى أن "لديهم فرصا استثمارية واعدة في باكستان".


وتابع، "نثمن دعم قيادة المملكة السعودية غير المحدود لباكستان"، موضحا أن "السعودية تشهد نقلة نوعية بقيادة ولي العهد، محمد بن سلمان".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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