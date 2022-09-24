وزير الخارجية الصيني يحذر: "سنسحق" من يحاول عرقلة وحدة الصين

الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية الصيني من أن أي محاولة لعرقلة توحيد الصين "سيتم سحقها" تحت عجلات التاريخ، خلال كلمة أمام أنظار العالم.



وجاء تحذير ممثل الصين، بعد أن أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن على العالم تعزيز السلام ومعارضة الحرب.

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وقال وزير الخارجية الصيني: "أي محاولة لعرقلة توحيد الصين سيتم سحقها تحت عجلات التاريخ".



وأكد أن "مبدأ الصين الواحدة قاعدة أساسية في علاقاتنا الدولية".



كما أشار وانغ يي إلى أن بلاده تسعى "لتوافق عالمي حول التنمية وحفظ حقوق كل الدول عبر الشراكة العادلة"، مؤكدا أنه لا يجب أن تستغل أي دولة سلطتها للتنمر على الدول الأصغر أو الأفقر.



وأكد أن على دول العالم تيسير طرق التجارة الحرة وضمان نظام الاقتصاد المفتوح عالميا، وتحقيق الأمن المستدام والجماعي عبر الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة.

سكاي نيوز عربية