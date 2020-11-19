وزير الخارجية العراقي يتوجه إلى موسكو قريبا

الوكيل الإخباري - يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات في 25 نوفمبر مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي سيقوم بزيارة عمل لموسكو تستغرق يومين.



وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم: "سيناقش الوزيران، خلال المحادثات، الموضوعات الحالية على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، مع التركيز على الوضع حول سوريا والتسوية في الشرق الأوسط، وفي منطقة الخليج العربي، والوضع في اليمن".

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وأضافت زاخاروفا، أن لافروف سيجري في 23 نوفمبر، مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وذكرت، أن هذه ستكون زيارة ظريف الرابعة إلى موسكو في هذا العام.



وقالت: "من المتوقع أن يستمر تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في منطقة كاراباخ ، وحول خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا، وأفغانستان، ومنطقة الخليج.

كما سيتم بحث المسائل الثنائية، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي، في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل وآفاق بناء العلاقات الثقافية والانسانية".

المصدر : روسيا اليوم

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