الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

حادثة تهز عمان .. وفاة طفل إثر حريق مركز تربية خاص

إصابات بتدهور حافلة كوستر في عمان

سائقو التكاسي لا بواكي لهم ومطالبات بالوقوف على مشاكلهم

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس أثناء مروره على حاجز الحمرا

تعرف على أحكام زكاة الزيتون

أسعار الذهب الخميس 19/11/2020

وفيات الخميس 19/11/2020

رسالة هامة من وزير الصحة في ظل جائحة كورونا - فيديو

أجواء لطيفة .. الخميس

توضيح حكومي حول مقاطع الفيديو المتداولة




الخميس، 19-11-2020 12:28 م

في زيارة تستغرق يومين

وزير الخارجية العراقي يتوجه إلى موسكو قريبا

وزير
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف


الوكيل الإخباري - يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات في 25 نوفمبر مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي سيقوم بزيارة عمل لموسكو تستغرق يومين.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم: "سيناقش الوزيران، خلال المحادثات، الموضوعات الحالية على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، مع التركيز على الوضع حول سوريا والتسوية في الشرق الأوسط، وفي منطقة الخليج العربي، والوضع في اليمن".

اضافة اعلان

وأضافت زاخاروفا، أن لافروف سيجري في 23 نوفمبر، مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وذكرت، أن هذه ستكون زيارة ظريف الرابعة إلى موسكو في هذا العام.


وقالت: "من المتوقع أن يستمر تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في منطقة كاراباخ ، وحول خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا، وأفغانستان، ومنطقة الخليج.

 

كما  سيتم بحث المسائل الثنائية، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي، في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل وآفاق بناء العلاقات الثقافية والانسانية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
Tabuk_Snow_16f8e7f037e_large

كتلة قطبية تأتي على السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة

thumbs_b_c_07d2f8815221f1106f45d521fd44ff87

بريطانيا تقرر خفض قواتها في افغانستان

5fb62e934c59b70e8e377a25

بريطانيا تخصص 22 مليار دولار إضافية للدفاع

800

إعصار إيوتا المدمر يودي بحياة أكثر من 30 شخصاً في أمريكا الوسطى

5fb608eb4c59b7030a2f8773

روسيا تشرع بربط القطب الشمالي بإنترنت فائق السرعة

ضو

الصومال تتراجع عن تصريح بشأن الحرب في إثيوبيا

أخبار متعلقة
روس

روسيا تدشن ممثلية تجارية في سوريا

ل

قافلة مساعدات إنسانية روسية لبلدة في سوريا

8f3ffaf2ef56bebc040e0791

بوتين للأسد: يجب عودة اللاجئين دون إكراه

5fa9a5add5180

امريكا تفرض عقوبات جديدة على سوريا

افران الخبز

رفع أسعار الخبز والطحين في سوريا بدءا من اليوم