وزير الخارجية العراقي يدعو لفتح آفاق تعاون جديدة مع روسيا

الوكيل الإخباري - دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين موسكو وبغداد بجانب التنسيق بهدف توفير الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية، أن فؤاد حسين ناقش خلال استقباله السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف، بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد، اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية زيادة حجم التعاون في كافة المجالات.



وتابع البيان أن وزير الخارجية العراقي دعا إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين "والعمل والتنسيق بكل ما من شأنه توفير الأمن والاستقرار لعموم المنطقة والعالم".