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الأحد، 26-09-2021 04:29 م

وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيرته النرويجيّة

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد، نظيرته النرويجيّة إيني إريكسن سوريدي، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.

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وقال وزير الخارجية العراقي، في بيان اليوم الأحد، إن العراق نجح في عقد لقاءات بين دول المنطقة لحل الخلافات وتوحيد الجهود نحو الاستقرار.


وكان مؤتمر التعاون والشراكة بين بلدان المنطقة، عقد في 28 آب الماضي، بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بهدف حل الخلافات وتعزيز التعاون بين بلدان المنطقة.

 

بترا

 

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