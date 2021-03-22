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الإثنين، 22-03-2021 10:54 ص

مطالبا الاتحاد الأوروبي للوقوف على الأزمات اللبنانية

وزير الخارجية الفرنسي : لبنان ينهار

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وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان


الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار"، معربا عن إحباطه من الجهود الفاشلة لتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "طلبنا من الاتحاد الأوروبي مناقشة الأوضاع في لبنان اليوم، ويجب تنفيذ إصلاحات".

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وأضاف: "فرنسا تتمنى أن نناقش قضية لبنان.. الدولة تنجرف بعيدا ومنقسمة.. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة".


وطلب الوزير الفرنسي من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، معربا عن إحباطه من فشل الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة حتى الآن.


ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيل حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية من جراء عدم تشكيل الحكومة، تضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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