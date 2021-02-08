الإثنين 08-02-2021
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الإثنين، 08-02-2021 09:23 م

مؤتمر صحفي مرتقب

وزير الخارجية القطري يزور لبنان غدا الثلاثاء

وز
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني


الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة القطرية في بيروت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور لبنان يوم غد الثلاثاء.

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وأوضحت السفارة في بيان إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحافيا في القصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون نحو الساعة 11:50 قبل الظهر.


وكانت آخر زيارة أجراها وزير الخارجية القطري إلى لبنان، في 24 أغسطس 2020، عقب أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف عشرات الوفيات والجرحى.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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