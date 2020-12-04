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الجمعة، 04-12-2020 03:56 م

الأزمة منذ 2017

وزير الخارجية الكويتي: مباحثات مثمرة جرت لحل الأزمة الخليجية

وزير
وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح


الوكيل الإخباري -قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، الجمعة، إن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

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ووجه شكره إلى مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر "على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف.

وأضاف عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت الرسمي أن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

 

 

المصدر : وكالات 



 




 

 


 

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