وزير الخارجية الكويتي: نواصل المساعي لحل الأزمة الخليجية

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الكويتي بالإنابة، أحمد الناصر، إن المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية متواصلة بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكملة لمساعي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

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وأضاف وزير الخارجية بالإنابة: "المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية متواصلة بناء على توجيهات القيادة السياسية"، مثمناً دعم الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة للوساطة الكويتية "تكملة لمساعي الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، لرأب الصدع الخليجي".



وفي سياق متصل، أكد الناصر أن موعد القمة الخليجية المقبلة "لم يحدد إلى الآن".

المصدر: روسيا اليوم



