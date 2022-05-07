وزير الخارجية اللبناني: 60 % نسبة اقتراع اللبنانيين في الاردن

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب أن نسبة الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية، التي جرت أمس، في صفوف ابناء الجالية اللبنانية في الأردن، بلغت 60 بالمئة.

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وقال بو حبيب في مؤتمر صحافي، انه سجل للاقتراع 483 لبنانيًا ووضعت لهم السفارة اللبنانية في العاصمة الاردنية عمان مركزًا للانتخاب وقلمي اقتراع، موضحا ان نسبة الاقتراع بلغت في جميع الدول نحو 59 بالمائة، فيما بلغت في الدورة الماضية 2018، نحو 56 بالمئة".



وجرت امس المرحلة الأولى من انتخابات اللبنانيين في الخارج، على أن تُستكمل المرحلة الثانية غدا الأحد، حيث شملت انتخابات امس الاردن وثماني دول عربية، اضافة الى ايران، فيما ستشمل بعد انتخابات المغتربين غدا 48 دولة.