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السبت، 12-02-2022 02:54 م

وزير الخارجية المصري: لا حلول عسكرية للقضية الليبية

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الوكيل الإخباري-قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده على اتصال مستمر مع جميع الأطراف في ليبيا لتعزيز الاستقرار هناك، مؤكدا أنه لا توجد حلول عسكرية للقضية الليبية.

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وقال شكري، في مؤتمر صحفي، جمعه بنظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت: "نحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار في ليبيا".


وأضاف: "نتفاعل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى انتخابات تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي".

وأشار شكري إلى استمرار التفاعل سواء مع المبعوث الأممي أو الشركاء الدوليين لوضع توافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة لكيفية الخروج من الأزمة، على حد قوله.

 

وحول تعيين البرلمان الليبي رئيس حكومة جديدا، أكد الوزير المصري أن "ما اتخذه مجلس النواب من قرارات اضطلاع بمهمته التشريعية لبدء مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات"، مشددا أنه لا حلول عسكرية للقضية الليبية.

وكانت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد وصلت إلى مصر، اليوم السبت، في أول زيارة لها إليها، في إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

سبوتنيك

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