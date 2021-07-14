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الأربعاء، 14-07-2021 02:21 م

وزير الخارجية المصري يستقبل الحريري في القاهرة

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الوكيل الإخباري- وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إلى قصر التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، للقاء وزير الخارجية، سامح شكري.

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وذكرت صفحة المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن سامح شكري، أكد على "دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي".


وأضاف شكري، أنه من الضروري "تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة".


ويزور الحريري العاصمة المصرية، حيث من المرتقب أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه أخر التطورات والأوضاع في لبنان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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