وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري لإجراء مباحثات

الوكيل الإخباري- عقد وزير خارجية مصر، سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات رسمية، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.



ووصل شكري، مساء يوم أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

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ويتمحور محتوى الرسالة حول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العلا" في 5 يناير 2021، والتطلّع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة، لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.



