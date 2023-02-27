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الإثنين، 27-02-2023 09:18 ص

وزير الداخلية التركي يطالب بعدم تحويل المباريات إلى ساحة للنضال السياسي

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الوكيل الإخباري -حث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بعد الشعارات المناهضة للحكومة في مباريات بطولة كرة القدم بالبلاد على عدم تحويل الرياضة إلى ساحة للنضال السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

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ونقلت قناة "NTV" عن صويلو قوله: "بالنسبة لأولئك الذين لديهم مشاكل أخرى ويريدون ممارسة السياسة... ستكون هناك انتخابات في المستقبل القريب. لكن على من يريد تحويل الملاعب الرياضية إلى ساحة سياسية أن ينتبه إلى جهود الدولة والأمة والمنظمات غير الحكومية. يعيش الناس هنا ويبذلون جهودا لخلق حياة جديدة. والشعب هو الذي سيتخذ قرارا في الانتخابات".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مشاهد لمشجعين أتراك يطالبون خلال مشاهدتهم مباريات كرة قدم باستقالة الحكومة، ما حدا بزعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهجلي إلى المطالبة بإقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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