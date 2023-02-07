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الثلاثاء، 07-02-2023 11:10 م

وزير الدفاع الألماني يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة

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الوكيل الإخباري - وصل بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني إلى كييف، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة الذي أعلنت بلاده عن إرسال دبابات ليوبارد 2 الثقيلة قريبًا لأوكرانيا.

وتأتي هذة الزيارة وهي الأولى لبيستوريوس بعد توليه منصب وزير الدفاع في وقت تحث فيه أوكرانيا الدول الغربية على تسريع إرسال الدبابات الثقيلة التي وعدت بها.

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وأكدت أوكرانيا أنها ستتلقى ما بين 120 و 140 دبابة ثقيلة لا سيما دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأمريكية.


وعبرت كييف عن قلقها لعدم وجود جدول زمني لعملية التسليم.

 

البيان

 




 

 


 

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