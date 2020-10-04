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الأحد، 04-10-2020 10:05 ص

وزير الدفاع الأمريكي يؤدي واجب العزاء في أمير الكويت

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الوكيل الاخباري- قدم وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الأحد، واجب العزاء نيابة عن الحكومة الأميركية في أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل في المطار الأميري، ممثل الولايات المتحدة الوزير إسبر والوفد المرافق.

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وأضافت أن إسبر قدم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل.

 

وقدم إسبر التعازي أيضا إلى رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الشيوخ.

 

المصدر: سكاي نيوز


 




 

 


 

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