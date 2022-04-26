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الثلاثاء، 26-04-2022 01:06 ص

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا يمكنها أن تربح الحرب

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عقب لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه "يمكن لأوكرانيا أن تربح الحرب ضد روسيا إذا كانت لديها المعدات الحربية المناسبة"، بحسب واشنطن بوست.

وقال أوستن لمجموعة من الصحافيين بعد عودته من زيارة إلى كييف مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "الخطوة الأولى لربح (الحرب) هي الثقة بإمكانية الفوز، ويمكنهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة". 

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