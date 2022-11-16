وزير الدفاع الأميركي يحسم هوية صاروخ بولندا

الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الأميركي، لويد اوستن، يوم الأربعاء، إن الصواريخ التي استهدفت بولندا هي أوكرانية، ملقيا باللوم على موسكو في الحادث.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قال المسؤول الأميركي: "وحشية روسيا في قصف المدنيين الأوكرانيين تزيد من عزيمتنا على دعههم".



وبشأن تأثير الدعم الأميركي على أوكرانيا، قال أوستن، نظام "ناسامز الذي أوصلناه إلى كييف بدأ يعطي نتائج ناجحة في اعتراض صواريخ موسكو".



وأضاف "نعمل على تعزيز قدرة الأوكرانيين من اجل تحقيق أهدافهم وتعزيز سيادتهم على أرضهم". ( سكاي نيوز )