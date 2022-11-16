الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 11:47 م

وزير الدفاع الأميركي يحسم هوية صاروخ بولندا

رررر


الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الأميركي، لويد اوستن، يوم الأربعاء، إن الصواريخ التي استهدفت بولندا هي أوكرانية، ملقيا باللوم على موسكو في الحادث.

اضافة اعلان


وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قال المسؤول الأميركي: "وحشية روسيا في قصف المدنيين الأوكرانيين تزيد من عزيمتنا على دعههم".


وبشأن تأثير الدعم الأميركي على أوكرانيا، قال أوستن، نظام "ناسامز الذي أوصلناه إلى كييف بدأ يعطي نتائج ناجحة في اعتراض صواريخ موسكو".


وأضاف "نعمل على تعزيز قدرة الأوكرانيين من اجل تحقيق أهدافهم وتعزيز سيادتهم على أرضهم". ( سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwwwwww

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

6376764e4c59b753d230fce4

قوات كييف تعدم 39 ناشطا مواليا لروسيا في خيرسون

63766d594236046987176f82

إيران.. مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة في مدينة سنندج

637665934236041cd57f77fe

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

6376536e4c59b753d230fca7

الخارجية الروسية توصي الروس بعدم السفر إلى تشاد إلا لضرورة قصوى

image (3)

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد

أخبار متعلقة
polanderocket221116013003363_

رئيس بولندا: سقوط الصاروخ على أراضينا لم يكن متعمدا

637111e6423604343d7571ab

الرئيس الإندونيسي يحث على خفض حدة الخطاب المعادي لروسيا

06900357-chemo-creates-leaky-blood-vessels-helping-cancer-cells-to-spread-355400-1280x720-1

البيت الأبيض يشيد بـ "النصر الاستثنائي" في خيرسون

2021-06-07T091338Z_443290580_RC2LVN9D2WQW_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR-IAEA

"الوكالة الذرية": تضرر منشأة أبحاث أوكرانية

820147133854

مدفيديف: روسيا استعادت أراضيها الأصلية

زلزال

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الساحل المقابل لوسط إيطاليا