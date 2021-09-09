وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

الوكيل الإخباري - أعلن البنتاغون الأربعاء، أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يقوم بجولة خليجية أرجأ إلى أجل غير مسمّى زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها إلى السعودية، في قرار عزاه إلى "مشكلة في الجدول الزمني".

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وقال مسؤول في البنتاغون لوكالة فرانس برس إنّ "زيارة الوزير إلى المملكة العربية السعودية أرجئت بسبب مشاكل تتعلّق بالجدول الزمني".



وأضاف أنّ وزير الدفاع "يتطلّع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة".



ومطلع الأسبوع بدأ أوستن جولة خليجية بعد أسبوع على إنجاز الولايات المتّحدة انسحابها من أفغانستان.



وشملت جولة الوزير الأميركي خصوصاً الدوحة حيث زار برفقة رئيس الدبلوماسية الأميركية أنتوني بلينكن القاعدة الخلفية الرئيسية للجسر الجوي العملاق الذي أقامته الولايات المتّحدة والذي أتاح خلال النصف الثاني من شهر آب/أغسطس إجلاء 123 ألف شخص من كابول، غالبيتهم أفغان فرّوا من بلدهم خشية انتقام طالبان منهم بعدما استولت حركة طالبان على السلطة.



الأربعاء، زار أوستن الكويت حيث شكر مسؤوليها على "دعمهم الحاسم" لعمليات الإجلاء التي نظّمتها بلاده، بحسب ما قال في تغريدة على تويتر.



وزار أوستن أيضاً البحرين حيث أشاد بـ"العمل البطولي" الذي قام به عناصر البحرية الأميركية المتمركزين في المملكة والذين شاركوا "في أضخم جسر جوي عسكري في التاريخ"، وفق ما قال الوزير في تغريدة ثانية.

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