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الأربعاء، 04-10-2023 05:35 م

وزير الدفاع الإيطالي يتحدث عن فرصة بدء مفاوضات أوكرانية روسية الربيع المقبل

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، بأنه في الربيع المقبل ستصبح إمكانية بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا أكبر، مشيرا إلى أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض.

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ونقلت وكالة "أكي" الإيطالية عن الوزير كروزيتو حديثه في "مهرجان المدن"، في روما اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض وأخشى أن يزيد من الأنشطة الجوية لروسيا، التي لم تستخدم بعد طائرات الجيلين الرابع والخامس المتوفرة لديها".

وأضاف: "لدي انطباع بأن شخصا ما قد يعتبر هذا الشتاء بمثابة نقطة حاسمة في النزاع، الذي يبدو أنه لن ينتهي أبدا، وبعد هجوم مضاد ما من جانب أوكرانيا وروسيا، يمكن أن يكون الربيع هو الفترة التي تكون فيها كلا الدولتين قد استنفذتا الأسلحة ويمكنهما بدء المفاوضات".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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