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الثلاثاء، 21-09-2021 08:35 م

وزير الدفاع البريطاني يعتذر بعد تسرب بيانات 250 مترجما أفغانيا

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الوكيل الإخباري - قدم وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اعتذارا علنيا لتسرب بيانات عن طريق الخطأ تخص 250 مترجما أفغانيا وغيرهم ممن عملوا مع بلاده، معلنا عن فصل مسؤول في الوزارة.

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وأوضح والاس، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام البرلمان البريطاني، أنه تم إرسال بريد إلكتروني إلى أكثر من 250 أفغانيا ممن يسعون للانتقال إلى بريطانيا، ولكن بالخطأ تم وضع عناوينهم الإلكترونية وأسماءهم وصورهم ظاهرة بدلا من إخفائها.

 

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن هذا الخطأ "أثار غضبا" لديه، مشددا على أنه "طلب فورا فتح تحقيق" في الحادث.


وذكر والاس: "تم فصل فرد واحد بانتظار ما ستظهره التحقيقات وتم تغيير سبل التعامل مع البيانات وسبل التواصل".


وانتقد نواب بريطانيون الحكومة في البلاد بعد الواقعة، مشيرين إلى المخاطر التي يحتمل أن يتعرض لها المترجمون الأفغان الذين يسعون لمغادرة بلادهم منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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