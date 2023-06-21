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الأربعاء، 21-06-2023 04:44 م

وزير الدفاع التركي: أنقرة وبغداد ستعززان التعاون بمكافحة الإرهاب

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر الأربعاء، أن تركيا والعراق سيعززان التعاون في مكافحة الإرهاب، وسيحصدان نتائج إيجابية في نهاية المطاف.

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وأوضح غولر، في تصريحات للصحافيين، في مقر البرلمان التركي بأنقرة، أن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب "بوتيرة وحزم متزايدين". 

وردا على سؤال حول لقاء أردوغان، ورئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، في أنقرة أمس، وتأثيره على مكافحة الإرهاب، قال غولر: "بالطبع له تأثير، سنعزز من تعاوننا مع العراق، وسنحصل على نتائج إيجابية في نهاية المطاف".

وكان أردوغان وبارزاني عقدا لقاء مغلقا أمس في أنقرة بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 مسلحين أكراد في كل من شمال العراق وسوريا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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