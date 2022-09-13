وزير الدفاع التركي يوجه رسالة إلى اليونان

الوكيل الاخباري-

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دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان إلى عدم الانجرار وراء تحريض الدول الأخرى وتكرار أخطاء الماضي.وردا على أسئلة الصحفيين حول "الاستفزازات اليونانية التي تزايدت في الآونة الأخيرة ضد تركيا"، توجه أكار إلى اليونانيين قائلا: "استخلصوا دروسا من التاريخ ولا تخوضوا مغامرات جديدة، لقد رأيت في التاريخ أن هذه الاستفزازات ليست لصالحكم..لا تكرروا نفس الشيء".وشدد أكار على أن "تركيا تواصل مساعيها لحل كافة الخلافات مع اليونان بالطرق السلمية والدبلوماسية وتتعامل مع تصرفات أثينا بصبر"، موضحا أن "اليونان تواصل زيادة التوتر عبر بعض الإجراءات والخطابات الاستفزازية، رغم النوايا الحسنة التي تبديها تركيا".