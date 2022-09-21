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الأربعاء، 21-09-2022 03:36 م

وزير الدفاع الروسي: نحارب الغرب ككل وليس أوكرانيا فقط

111وزير الدفاع الروسي


الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن روسيا لم تعد نحارب أوكرانيا، وإنما تحارب الغرب ككل.

وذكرت قناة "ار تي" الروسية بالعربية، أن شويغو قال إن هناك 70 قمرا اصطناعيا عسكريا و200 قمر اصطناعي لأغراض مدنية تابعين للغرب يقومون بدعم أوكرانيا.

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وأضاف أن 150 مستشارا عسكريا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون في قيادة الجيش الأوكراني.


وأوضح شويغو أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 61 ألفا و207 قتلى و 49 ألفا و368 مصابا.


وأشار إلى خسائر روسيا بلغت 5939 قتيلا.


وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد أعلن اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية للجيش.


وقال شويغو إن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، مشيرا إلى أنه من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياط إجمالا.

 

البيان

 




 

 


 

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