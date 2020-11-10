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الثلاثاء، 10-11-2020 05:55 ص

وزير الدفاع السوداني يوجه رسالة هامة الى إثيوبيا

من-هو-اللواء-يس-ابراهيم-يس-وزير-الدفاع-السوداني-الجديد


الوكيل الاخباري - دعا ‏وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم كافة الأطراف ‎بإثيوبيا للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس، على خلفية الأوضاع الأخيرة.

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وأكد وفي تصريح صحافي بعد اجتماع مجلس الأمن والدفاع أن "السودان ينظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا من اقتتال"، داعياً كافة الأطراف للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس. وفقأ لوكالة الأنباء السودانية.


وقال إن السودان سيواصل مجهوداته لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض، مطالباً المجتمع الدولي والإقليمي بالقيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في دولة إثيوبيا الشقيقة. 

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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