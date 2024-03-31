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الأحد، 31-03-2024 08:58 م

وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن دفعة من مئات المركبات المدرعة إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن باريس ستسلم "مئات" المركبات المدرعة بحلول بداية العام المقبل إلى أوكرانيا كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.

وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، إنه "للحفاظ على مثل هذا الخط الأمامي الواسع، يحتاج الجيش الأوكراني، على سبيل المثال، إلى ناقلات جند مدرعة لدينا. إنه أمر أساسي للغاية لتنقل القوات".

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ويقوم الجيش الفرنسي حاليا باستبدال ناقلات الجنود المدرعة القديمة "فاب" التي بدأ استخدامها في عام 1979 بجيل جديد من المركبات المدرعة.

 

RT

 




 

 


 

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