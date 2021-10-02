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السبت، 02-10-2021 12:22 م

وزير الدفاع المصري : نمتلك منظومة تسليح متطورة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم السبت، أن "مصر تمتلك منظومة تسليح متطورة، وهي قادرة على الدفاع عن أمنها القومي".

وجاء ذلك خلال حضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة "رعد- 32" بالذخيرة الحية، التي قامت بها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة، في إطار خطة تدريب قتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة في البلاد .

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وشدد الفريق أول محمد زكي على أن "القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات، وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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