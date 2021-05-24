وزير الري المصري: اقتراح زيادة فتحات سد النهضة

الوكيل الإخباري- كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن مصر اقترحت على إثيوبيا خلال التفاوض زيادة فتحات سد النهضة من 2 إلى 4، لتأمين احتياجاتها، لكن إثيوبيا رفضت.



وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية، إن إثيوبيا ستشغل فتحتي السد طوال موسم الأمطار هذا العام بقدرة 50 مليون متر مكعب، موضحا أن ذلك لا يفي باحتياجات السودان وحدها من المياه.

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وأضاف أنه أثناء التفاوض، طلبت مصر من إثيوبيا زيادة فتحات السد إلى 4 على أن تتحمل مصر تكلفة الفتحتين الإضافيتين لكن إثيوبيا رفضت، وقال: "قدمنا 15 سيناريو لإثيوبيا لحل الأزمة لكن تعنت إثيوبيا في المفاوضات يعود لعدم وجود رغبة وإرادة سياسية للحل بالإضافة إلى أن لديها مشكلات داخلية غير مفهومة"، بحسب تعبيره.



وكشف أنه من بين السيناريوهات المقدمة لإثيوبيا أنه "في أسوأ فترات الجفاف ستضمن مصر لإثيوبيا توليد 80% من الكهرباء، لكنها لا تريد أي التزام ولا تريد اتفاقا على الإطلاق".



ولفت عبد العاطي إلى أن المجتمع الدولي غير مدرك لمخاطر عدم التوصل لاتفاق حول السد، لكنه سيشعر بالأزمة عند زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية.



وشدد وزي الري المصري على أن مصر ستتخذ إجراءات على المدى المتوسط والطويل للحفاظ على مواردها المائية، لافتا إلى أن ذهاب مصر إلى مجلس الأمن الدولي غير مستبعد، مؤكدا أن مصر لديها سيناريوهات لما بعد الملء الثاني.



وكان وزير الموارد المائية والري في مصر كشف في وقت سابق أن ملف سد النهضة يشهد حاليا تجميدا للموقف فيما يخص المفاوضات، معربا عن أمله في أن يتم استئناف تلك المفاوضات قريبا.



المصدر- روسيا اليوم