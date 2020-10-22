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الخميس، 22-10-2020 01:24 م

بعد إصابة أحد أفراد عائلته

وزير الصحة الروسي يدخل الحجر الصحي

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الوكيل الإخباري -دخل وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة أحد أقاربه بفيروس كورونا.

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وأكد مساعد الوزير، أليكسي كوزنيتسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، أن موراشكو قرر دخول الحجر الصحي بعد أن أثبتت فحوصات PCR إصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس التاجي.


وذكر المسؤول أن موراشكو الآن في حالة صحية جيدة وسيواصل أداء مهامه عن بعد، مشيرا إلى أن القرار يأتي حرصا على صحة موظفي الوزارة.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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