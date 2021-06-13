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الأحد، 13-06-2021 10:55 ص

وزير الصحة السعودي يكشف عن شروط للراغبين في الحج

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عن مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في الراغبين في أداء مناسك الحج.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الوزير، اليوم الأحد، أنه يشترط أن يكون الراغب في تأدية مناسك الحج حاصلا على جرعتين أو جرعة واحدة من اللقاح.


وأوضح الوزير السعودي أنه يشترط أن يكون الراغب في الحج أتم على الأقل أسبوعين من التطعيم بالجرعة، أو يكون محصنا بالتعافي من الإصابة.


وأكد على ضرورة أن يتمتع الراغبون في الحج بصحة ولا يعانون من أمراض مزمنة لضمان أن يكون الحج آمن.


وكانت السعودية قد أعلنت، أمس السبت، حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".


وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط".


وأشار البيان إلى أن "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة".


كما أكد البيان على "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".


ويبدأ الحجاج أداء الفريضة الإسلامية في منتصف تموز/يوليو المقبل، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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