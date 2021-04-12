الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر البلاغ رقم 30

ازدحامات مرورية خانقة في عمّان

وزير التربية : أسلوب مختلف لشكل الدوام المدرسي العام المقبل

تطعيم 400 مواطن في مركز مدينة الحسن الصناعية

توزيع مساعدات مالية وعينية على أسر اردنية في رمضان

توجيهات من وزير الاوقاف لسداد ديون 80 غارمة

توجيهات وخطة رقابية بشأن شهر رمضان المبارك

العمل : اتفاقيات مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين

بيان صادر عن مجلس النواب حول لقاء رئيس الوزراء اليوم

تحرير 40 مخالفة لمنشآت و142 لأفراد خلال أسبوع

الإثنين، 12-04-2021 03:45 م

وزير الصحة العراقي يهدد بالحظر الشامل

60743a734c59b705e27df182


الوكيل الإخباري- هدد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، بفرض حظر شامل بسبب "عدم الالتزام" بإجراءات الوقاية من كورونا.

وقال في تصريح صحفي: "هناك توصيات خاصة لشهر رمضان المبارك، منها أن يكون حظر التجوال من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، فيما يكون الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت، مع السماح للمطاعم في مزاولة عملها على أساس خدمة التوصيل، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل".

وأضاف، أن "هناك حالات إنسانية استوجبت فتح مرافق الحياة للحصول على لقمة العيش للمواطنين، تحت الشروط الصحية".

اضافة اعلان
 

وأشار وزير الصحة العراقي، إلى أن "عدم الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، سيدفعنا للمضي لفرض إجراءات  حظر كامل على أيام غير الجمعة والسبت، ويمكن أن يكون يوم الخميس بضمنها، وباقي الأيام سيكون فيها الحظر من السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا".

وتابع: "خلال الأيام الثلاث سيسمح أيضا للصيدليات والعيادات وبعض المرافق المهمة التي يحتاجها المواطن من أفران الصمون وغيرها ذات الأهمية لدى المواطن بمزاولة عملها".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5d7e29564c59b73bd873e577

الرئيس السوري يصدر مرسوماً جديداً

60742a864c59b7115d0a8f77

إثيوبيا تطرح اسئلة حول سد النهضة

78304F5E-F50C-490D-A6B0-FAFE81DE4C71

الاستخبارات العراقية تنفي عرض بياناتها للبيع

قطار القاهرة

إعلان موعد تشغيل قطار مونوريل في القاهرة

حركة

الحوثيون: تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي

رمضان 1

مسجد باريس الكبير في فرنسا يعلن أول أيام شهر رمضان

أخبار متعلقة
هزه

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

تا

انفجاران جديدان يستهدفان جنوبي العراق

606a9f1a4c59b757e4041cb5

الإمارات مستعدة لمساعدة العراق في قطاع الموانئ

60696ff84c59b7527d64913f

ترامب يدعو إلى مقاطعة عدد من الشركات الأمريكية

1-27

رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات اليوم

مبار

الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر المبارك