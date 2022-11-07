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الإثنين، 07-11-2022 07:23 م

وزير بريطاني يزور تايوان للمرة الأولى منذ 2018 والصين تستنكر

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‏الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين، أن وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية غريغ هاندز، سيتوجه إلى تايوان في أول زيارة لوزير بريطاني إلى الجزيرة منذ 2018.

وأكدت وزارة التجارة الدولية أن هاندز سيجري محادثات مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين، لافتة إلى أن الزيارة تمثل "مؤشرا واضحا على التزام المملكة المتحدة تطوير العلاقات التجارية مع تايوان".

وأضافت "أن تايوان رائدة كما المملكة المتحدة في التجارة الحرة والعادلة في إطار نظام عالمي يرتكز على الحقوق".

يبدأ البرنامج الرسمي للزيارة التي تستمر يومين، يوم الثلاثاء، وفق ما أكد متحدث باسم البعثة البريطانية في تايبيه.

واستنكرت الحكومة الصينية التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، الزيارة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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