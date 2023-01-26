وزير بولندي سابق يكشف خطة وارسو غير المتوقعة لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- كشف وزير المالية السابق في بولندا ياتسيك روستوفسكي عن خطة لدعم ضم أوكرانيا إلى روسيا حال هزيمة كييف في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة Do Rzeczy نقلا عن الوزير، حيث يزعم السياسي أن الحكومة كانت لديها تعليمات تتضمن رفض دعم سيادة أوكرانيا في حالة هزيمة كييف في الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة، وقال: "أعتقد أن حزب القانون والعدالة الحاكم، قبل النزاع، حينما علموا بالفعل أنه حتمي، كانت لديهم خطة بديلة".



وتقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "لحماية المواطنين الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات"، ووفقا لبوتين، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلص الظروف التي تضمن أمن روسيا.

روسيا اليوم