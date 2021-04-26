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الإثنين، 26-04-2021 03:36 م

وزير جزائري: بلدنا بحاجة إلى إعادة تدوير المياه المستعملة

مياه


الوكيل الإخباري - دعا وزير الموارد المائية الجزائري مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين، للجوء إلى وسائل غير تقليدية من أجل القضاء على أزمة المياه.

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وقال الوزير خلال لقاء إذاعي إنه ينبغي إعادة تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر.


وأوضح أن الجزائر فيها 11 محطة لتحلية مياه البحر، لافتا إلى أن هناك مشروعات لتوسيع محطات تحلية مياه البحر، كما هو الحال في الجزائر غرب، وكاب جنات.
 وفي الإطار ذاته، كشف وزير الموارد المائية عن تسجيل بلاده نقصا في مياه خزانات بعض السدود.


ولمواجهة هذه المشكلة، أوضح الوزير الجزائري أن هناك خمسة سدود قيد الإنشاء، مشاريع سدود أخرى قيد الدراسة.


وأشار الوزير إلى أن الجزائر تحوي مخزونا من المياه الجوفية يقدر بـ 2.5 مليار متر مكعب سنويا، في المناطق الشمالية.


وذكر الوزير الجزائري أن مخزون المياه الجوفية يمكن أن يساعد بسد العجز المسجل في بعض السدود في أنحاء البلاد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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