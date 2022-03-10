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الخميس، 10-03-2022 03:28 م

وزير خارجية أوكرانيا: لا تقدم بمحادثات وقف اطلاق النار مع روسيا

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الوكيل الإخباري-عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الخميس، عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا بجنوب تركيا.

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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) قال كوليبا للصحفيين "تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه"، لكنه أشار الى أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي "مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة".


وأضاف، إن انطباعه من الاجتماع هو أن روسيا "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإقرار وقف إطلاق النار. يبدو أن روسيا ستواصل هجومها وتسعى لاستسلام كييف، لكن ذلك لن يحدث".


ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية "أصر كوليبا خلال الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية هي: وقف فوري لإطلاق النار، وتحسين وضع المساعدات الإنسانية في ماريوبول وخاركيف وسومي وفولنوفاخا ومدن أوكرانية أخرى، إضافة الى انسحاب القوات الروسية من أراضي أوكرانيا".


ويعتبر هذا أول اجتماع رفيع المستوى منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.


من جانبها أوضحت وكالة الانباء التركية "الاناضول" أن من المقرر أن يعقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت لاحق اليوم، مؤتمرين صحفيين منفصلين مع نظيريه الأوكراني دميترو كوليبا، والروسي سيرغي لافروف.

 

بترا

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